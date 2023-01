Hertha: Wolfsburg als schwerer Gegner im Abstiegskampf Hertha BSC muss punkten. Vor dem Duell mit dem VfL Wolfsburg am heutigen Dienstag (20.30 Uhr/Sky) im Olympiastadion hat Trainer Sandro Schwarz die prekäre La... dpa

Berlin -Hertha BSC muss punkten. Vor dem Duell mit dem VfL Wolfsburg am heutigen Dienstag (20.30 Uhr/Sky) im Olympiastadion hat Trainer Sandro Schwarz die prekäre Lage der Berliner nochmals klar benannt. „Wir sind uns bewusst, wo wir uns befinden“, sagte der 44-Jährige. Konkret: Hertha ist vor dem letzten Spiel der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga auf Platz 17 mit mageren 14 Punkten. Dieser Platz hieße am Saisonende: Bundesliga-Abstieg.