Herthas Dardai: „Kannst nicht sinnlos alle angreifen lassen“ Die abstiegsgefährdete Hertha braucht unter Rückkehrer Pal Dardai für den Klassenerhalt nicht nur mehr Stabilität in der Abwehr, sondern muss auch im Angriff... dpa

Berlin -Die abstiegsgefährdete Hertha braucht unter Rückkehrer Pal Dardai für den Klassenerhalt nicht nur mehr Stabilität in der Abwehr, sondern muss auch im Angriff mehr Zählbares verbuchen. Für den Ungarn, eher für einen defensiven Stil bekannt, kommt es auf die Balance an. „Es ist schwierig. Aber trotzdem kannst du nicht sinnlos alle angreifen lassen, alles ist offen und du wirst ausgekontert“, sagte der 47-Jährige, der am vergangenen Sonntag wieder Cheftrainer der Berliner wurde, vor dem Spiel des Tabellenletzten gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „14 bis 16 Torschüsse pro Spiel, aber abwarten und sauber rausarbeiten. Es bringt nichts statistisch, 20 Schüsse und davon 17 ins Vogelnest.“