Herthas Fokus in Leipzig: „Konsequent verteidigen"

Berlin -Fußball-Bundesligist Hertha BSC will mit einer verstärkten Defensive die Auswärtshürde bei RB Leipzig nehmen. „Unsere Hauptaufgabe wird sein, konsequent zu verteidigen“, sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz vor dem Gastspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). Zugleich forderte der 43-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag in Berlin neben dem nötigen Respekt vor dem Gegner auch Entschlossenheit: „Wir brauchen viel Mut, ohne sich Gedanken zu machen, wie wir herauskommen.“