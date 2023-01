Herthas Mittelstädt kann besondere Woche veredeln Maximilian Mittelstädt von Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann eine besondere Woche in seiner Karriere veredeln. Dem Berliner Eigengewächs, das seit 2012 im... dpa

Berlin -Maximilian Mittelstädt von Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann eine besondere Woche in seiner Karriere veredeln. Dem Berliner Eigengewächs, das seit 2012 im Verein ist, 2015 den ersten Profi-Vertrag unterschrieben hatte und am Mittwoch bei den Blau-Weißen bis 2027 verlängert hatte, winkt am Samstag bei der Partie des 16. Spieltages beim VfL Bochum (15.30 Uhr/Sky) der dritte Einsatz dieser Spielzeit in der Startelf. „Maxi hat eine gute Vorbereitung absolviert und seine guten Eindrücke nach seiner Einwechslung im letzten Spiel gegen Köln bestätigt“, sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz.