Herthas Plan: Turnier in Österreich, Trainingslager in USA

Berlin -Hertha BSC wird im Winter für ein Trainingslager in die USA reisen. Der Fußball-Bundesligist bereitet sich vom 3. bis zum 14. Januar 2023 in der IMG Academy in Bradenton im Bundesstaat Florida auf die restliche Bundesligasaison vor, teilte der Club am Dienstag mit. Das erste Bundesligaspiel nach der durch die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar dieses Mal deutlich längeren Winterpause bestreiten die Berliner am 21. Januar beim VfL Bochum.