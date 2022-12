Hexenschuss: Werder-Torwart Pavlenka muss pausieren

Bremen -Werder Bremens Torwart Jiri Pavlenka muss für einige Tage mit dem Training aussetzen. Der 30 Jahre alte Tscheche zog sich beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen den SV Meppen (1:0) einen Hexenschuss im Rücken zu, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

Ob Pavlenka in diesem Jahr noch einmal ins Training einsteigt, ist ungewiss. Werder-Coach Ole Werner hat für die kommende Woche noch einige Einheiten angesetzt, ehe die Grün-Weißen über die Feiertage und den Jahreswechsel noch einmal pausieren. Am 2. Januar reisen die Bremen dann ins Trainingslager nach Murcia in Spanien.