Himar Ojeda ist davon überzeugt, dass Alba Berlin langfristig Euroleague spielt

Alba Berlins Sportdirektor Himar Ojeda ist mit der am Donnerstag endenden Saison in der Euroleague zufrieden und glaubt an weitere Spielzeiten in der Königsklasse.

Es wird das vorerst finale Schaulaufen in der europäischen Beletage des Basketballs für Alba Berlin: Ein letztes Mal in dieser Saison wird am Donnerstag gegen 19 Uhr die von Hingabe und Leidenschaft handelnde Hymne der Euroleague durch die Arena am Ostbahnhof hallen. Albas Gegner im 34. Europapokalspiel: Asvel Villeurbanne aus Frankreich. Der sportliche Wert der Partie: ein kleiner bis keiner.

Ein Blick auf die Tabelle der Euroleague zeigt zehn Siege auf dem Berliner Konto, die Alba vor dem letzten Hauptrundenspiel zum Vorletzten machen. Es ist eine Momentaufnahme mit Symbolcharakter für eine durchwachsene Saison auf europäischem Parkett. Eine Saison, deren Einordnung und Bewertung nicht ganz einfach ist. So war sie einerseits schlichtweg erwartbar schwer, andererseits eben auch mit einem „Was wäre, wenn?“ verbunden. Nicht zu vergessen, dass sich mit dem Saisonende auch die Frage stellt, was wird.

Alba Berlin begeistert mit einem tollen Start in die Euroleague

Aber von vorne. Oder besser gesagt: von Oktober an. Mit drei Siegen gegen Partizan Belgrad, Armani Mailand und Panathinaikos Athen startete Alba da in die Euroleague-Saison. Eine nahezu unveränderte Mannschaft brachte Alba früh Vorteile, ließ die Berliner Fans gar von mehr als dem unteren Tabellendrittel träumen. „Nach dem guten Start gab es große Erwartungen“, sagt Albas Sportdirektor Himar Ojeda im Rückblick, „auch weil noch nicht klar war, wie gut die Liga wirklich sein würde.“

So folgte auf den bestmöglichen Saisonstart schnell größtmögliche Ernüchterung: Zwölf Spiele in Serie verloren die Berliner in der Euroleague zwischen dem 21. Oktober und dem 22. Dezember. Ein kleiner Trost: Trotz des jüngsten Kaders und dem wohl kleinsten Budget der Liga hatte Alba in nahezu jedem der besagten zwölf Spiele eine Siegchance. Das große Problem: Zwölf Niederlagen bleiben trotz alledem zwölf Niederlagen. Es war eine Phase, in der es wirkte, als sei Alba in die vorletzte Euroleague-Saison zurückgefallen, in der man ebenfalls zwar konkurrenzfähig war, knappe Spiele jedoch regelmäßig verlor.

War Albas Euroleague-Saison 2022/23 also ebendas? Ein Rückfall in alte Zeiten? Aus Sicht von Himar Ojeda war sie viel mehr ein erklärbarer Teil der europäischen Entwicklung des Klubs. „Wir können und wollen unser Budget nicht von heute auf morgen massiv erhöhen und uns so zum Play-off-Anwärter machen. Alba steht für organisches Wachstum“, sagt er. Ein Schlüssel hierbei: viel Geduld.

Der absolute Großteil der übrigen Euroleague-Klubs hat und braucht diese Geduld eher nicht. In einer Liga, die Ojeda als „die beste seit Jahren“ bezeichnet, investierten Albas Konkurrenten zuletzt reihenweise großes Geld in große Namen. Selbst vermeintlich kleinere Klubs wie Roter Stern Belgrad, Zalgiris Kaunas oder eben Villeurbanne – sprich die Teams, die Alba vergangene Saison hinter sich ließ – verpflichteten Top-Spieler wie Facundo Campazzo, Achille Polonara oder Nando de Colo.

Bei Alba hingegen sieht Himar Ojeda den nächsten Entwicklungsschritt bereits darin erreicht, Top-Spieler etwas kleinerer Kaliber halten zu können, statt die ganz großen Namen zu verpflichten. Erstmals gelang es Alba vor der laufenden Saison nahezu alle stark verbesserten Spieler wie Maodo Lo, Jaleen Smith oder Tamir Blatt zu halten. Der nächste sportliche Schritt, sprich ein Einmischen in das Play-off-Rennen, schien zwar angesichts der finanzkräftigen Konkurrenz keinesfalls selbstverständlich, aber eben auch nicht utopisch. Am Ende blieb er aus. So spricht auch Himar Ojeda zwar von einer „alles in allem guten Saison“, will den faden Beigeschmack des Konjunktives aber dennoch nicht wegdiskutieren: „Hätten wir von den zwölf Niederlagen in Serie das ein oder andere knappe Spiel mehr gewonnen, wäre die Situation natürlich eine ganz andere“, sagt er.

Wechselt man vom Konjunktiv zurück in den Indikativ, fällt auf, dass eine 3:12-Bilanz nach den ersten 15 Spielen eine denkbar schlechte Ausgangslage für die übrigen 19 Partien war. Es hätte für Alba also eine außergewöhnliche restliche Euroleague-Saison gebraucht, um die zwölf beziehungsweise 14 Siege der Saisons 2020/21 und 2021/22 deutlich zu übertreffen. Am Ende setzte Alba mit Siegen wie denen gegen Mailand, Efes Istanbul oder den FC Bayern zwar einige weitere Ausrufezeichen, die große tabellarische Aufholjagd blieb jedoch aus.

Noch offen ist hingegen, wie genau es ab dem Sommer für Alba in der Euroleague weitergehen wird. Mit viel Pessimismus könnte man auch die Frage stellen, ob es für Alba überhaupt weitergeht in der Euroleague. Die zweijährige Wildcard, mit der Alba zuletzt am Spielbetrieb teilgenommen hat, läuft im Sommer aus. Zuletzt war dies beim FC Bayern und Asvel Villeurbanne der Fall, zwei Klubs, die in der Folge mit einer A-Lizenz endgültig zu festen Euroleague-Mitgliedern gemacht wurden. „Das war und ist auch bei uns der Plan“, sagt Ojeda. Zwar haben sich die dazugehörigen Prozesse durch Wechsel in der Euroleague-Führungsetage verzögert und auch noch kein spruchreifes Ergebnis hervorgebracht, dennoch ist Ojeda überzeugt, dass Alba auch zukünftig und langfristig in der Euroleague spielen wird.

Acht Spielerverträge laufen im Sommer aus

Es wäre für die Berliner die verdiente Chance, die von ihrem Sportdirektor angesprochene Entwicklung fortzuführen. „Natürlich wollen auch wir in die Play-offs kommen, aber auf unsere Art“, sagt Ojeda und ergänzt: „Für manche ist der Weg dahin ein Sprint, für uns ist es ein Marathon.“ Wobei im Sommer zunächst der jüngste Entwicklungsschritt bestätigt werden müsste: Acht Verträge laufen bei Alba im Sommer aus – darunter die von Luke Sikma, Lo, Smith und Blatt. Es gilt, möglichst viele von ihnen zum Bleiben zu bringen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir viele der Jungs halten können“, sagt Ojeda und schiebt hinterher: „Sicherlich nicht alle, aber hoffentlich den Großteil.“

Für die nächsten rund zwei Monate steht bei Alba allerdings zunächst noch das Sportliche im Vordergrund. So markiert das Ende der Euroleague-Saison gleichzeitig den Anfang der heißen Phase in der Bundesliga – dann ohne die europäische Doppelbelastung und folglich mit einem zumindest etwas entzerrten Spielplan. Und wenngleich das Spiel gegen Asvel Villeurbanne sportlich nicht die größte Bedeutung hat: Sich mit einem Sieg vom europäischen Parkett zu verabschieden, würde dem Selbstvertrauen von Albas Spielern sicherlich nicht schaden.