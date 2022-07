Kaum, dass Himar Ojeda an sein Telefon gegangen ist, ist er auch schon wieder weg. Ein dumpfes Rauschen, zehn Sekunden Stille, dann ein Rascheln. „Kannst du mich hören“, fragt Ojeda schließlich und ergänzt: „Ich musste nur kurz das Ladekabel anschließen und die Kopfhörer anmachen.“ Dass der spanische Sportdirektor von Alba Berlin seinem Handy bereits um 13.38 Uhr neuen Strom verschaffen muss, zeugt von dem Dauerbetrieb, in dem sich dieses aktuell befindet.

Während Albas Spieler sich dieser Tage im wohlverdienten Sommerurlaub befinden, muss Ojeda arbeiten. Und das in diesem Sommer sogar zweigleisig: Seit dem Aufstieg der Damenmannschaft in die Erste Bundesliga beinhaltet der Job des 49-Jährigen nunmehr das Zusammenstellen von gleich zwei Mannschaften – unter sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und mit gänzlich verschiedenen Schwerpunkten.

Ojeda geht davon aus, dass alle Spieler bei Alba bleiben

Dabei war, zumindest was Berlins Männermannschaft angeht, die Ausgangslage zu Beginn des Sommers eine ebenso seltene wie komfortable: „Bis auf Tim Schneider hatten alle Spieler einen Vertrag für die nächste Saison“, sagt Himar Ojeda. Einige Wochen später ist der Vertrag von Schneider längst verlängert. Dazu hat mit dem gen Barcelona abgewanderten Forward Oscar da Silva lediglich ein einziger Akteur von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht. Weiterer Aderlass ist aktuell auch nicht absehbar: „Ich gehe davon aus, dass alle anderen Spieler bleiben“, sagt Ojeda bestimmt. Es ist ein beeindruckender Kontrast zu den Sommern der Vorjahre, in denen Alba stets zahlreiche Leistungsträger à la Simone Fontecchio, Niels Giffey, Martin Hermannsson oder Rokas Giedraitis eben nicht halten konnte.

„Es scheint, als hätte ich für das Männerteam diesen Sommer quasi nichts zu tun“, sagt Himar Ojeda mit einem Lachen angesichts der wenigen wechselwilligen Alba-Profis. Es ist ein Schein, der trügt. Ein Blick auf die Verträge der Alba-Profis verrät, dass acht von eben diesen im kommenden Sommer auslaufen – darunter die von Galionsfiguren wie Luke Sikma und Maodo Lo. Und weil Ojeda seinen Arbeitsstil als „proaktiv, statt reaktiv“ bezeichnet, arbeitet er schon jetzt für das nächste Jahr vor. Der Spanier war jüngst wie üblich bei der Summer League der NBA in Las Vegas, führt genauso viele Telefonate wie immer, hegt und pflegt die Liste mit für Alba interessanten Spielern. „Ich scoute Jahr für Jahr Spieler unabhängig vom aktuellen Bedarf“, erklärt Ojeda. Damit er für jede Position passende Akteure auf seinem Zettel hat, sobald dieser entsteht.

Bei Albas Frauenmannschaft ist der besagte Bedarf an Neuverpflichtungen in diesem Sommer ungleich größer als bei den männlichen Kollegen. Bedingt ist er durch den erwähnten Aufstieg in die Erste Bundesliga. „Es ist ein großer Sprung. Der Wettbewerb ist viel größer, die Qualität der Spielerinnen viel höher“, weiß Ojeda. In anderen Worten: Die zwar sehr erfolgreiche, aber auch sehr unerfahrene Alba-Mannschaft der Vorsaison musste und muss weiter verstärkt werden. „Wir werden den Kern unserer Mannschaft behalten und Spielerinnen dazuholen, die uns Erstligaerfahrung ins Team bringen.“ Den Anfang machten dabei die Verpflichtungen der Flügelspielerin Nina Rosemeyer und der Aufbauspielerin Deeshyra Thomas.

Neben Basketballern auch Basketballerinnen zu verpflichten, gehört erst seit dem Sommer 2019 zu den Aufgaben von Himar Ojeda. Passende Spielerinnen für Alba zu finden, „ist etwas total anderes“, sagt der Sportdirektor. „Es ist bei den Frauen viel schwerer, den gleichen Job zu machen, den ich bei den Männern mache.“ Das Hauptproblem ist ein Mangel an Informationen.

Während es im Herrenbereich unzählige Datenbanken, Statistikpools, Videosequenzen und andersartige Informationen zu den Spielern dieser Welt gibt, ist das bei den Damen nicht so. Ein Beispiel: Sucht man im Internet nach dem jüngst von Alba verpflichteten Italiener Gabriele Procida, findet man prompt Dutzende Highlight-Videos und Scouting-Reports auf YouTube. Zur Aufbauspielerin Deeshyra Thomas hingegen gibt es überhaupt nur deshalb bewegte Bilder, weil die US-Amerikanerin sie selbst zusammengeschnitten und ins Netz gestellt hat. „Ich investiere deshalb sehr viel Arbeit, um noch mehr Spielerinnen besser kennenzulernen“, sagt Ojeda.

Aber auch die Schritte, die im Rekrutierungsprozess auf die Informationsbeschaffung folgen, sind geprägt von Unterschieden. Besonders sichtbar werden diese bei den Vertragsverhandlungen, die Himar Ojeda führt. „Bei den Männern geht es um die großen Zahlen, bei den Frauen zählt jede Kleinigkeit“, sagt er. So sind in Albas Gesprächen mit Spielern die Höhe des Gehalts und eventueller Ausstiegsklauseln die entscheidenden Punkte. Beim Werben um Spielerinnen hingegen geht es – zumindest auf Albas Niveau – ungleich mehr auch um das Drumherum. Faktoren wie Essensgutscheine, ein Zimmer in einer Spielerinnen-WG und Klamotten des Ausrüsters sind allesamt wichtig. Ganz einfach, weil sie es Bundesliga-Basketballerinnen wie denen von Alba deutlich leichter machen, von ihrer Leidenschaft zu leben.

Im Damenbasketball gibt es meist nur Einjahresverträge

Hinzu kommen außerdem noch Unterschiede mit Blick auf die Laufzeit der Verträge: Bei Albas Herren sind diese in den vergangenen Jahren tendenziell länger geworden. Sogar Vierjahresverträge wie die von Luke Sikma, Marcus Eriksson und Malte Delow sind mittlerweile denk- und machbar. „Im Damenbasketball wünschen sich die Frauen fast alle Einjahresverträge“, erklärt Ojeda. Nicht zuletzt, weil viele Basketballerinnen jenseits der zahlungskräftigeren WNBA und der Euroleague Jahr für Jahr neu evaluieren, ob nicht ein anderer Job lukrativer ist.

Für Himar Ojeda selbst stellt sich die Frage nach der Lukrativität des eigenen Jobs auch in dieser Arbeit nicht. Trotz der unzähligen, akkuraubenden Telefonate versprüht Albas Sportdirektor eine große Freude, wenn er über seine Aufgaben spricht. Und ein bisschen stolz schwingt auch mit, wenn Ojeda über die fast schon sensationelle Konstanz im Kader der Männermannschaft spricht.