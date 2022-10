Hingst: Frauensport in Berlin „nicht so erstklassig“ Ex-Fußball-Weltmeisterin Ariane Hingst sieht in Berlin noch großen Aufholbedarf für Frauen-Spitzensport. „Berlin wird oft als Hauptstadt des Sports bezeichne... dpa

ARCHIV - Ariane Hingst bei der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards 2022. /Archivbild Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin -Ex-Fußball-Weltmeisterin Ariane Hingst sieht in Berlin noch großen Aufholbedarf für Frauen-Spitzensport. „Berlin wird oft als Hauptstadt des Sports bezeichnet. Aber wenn man sich den Frauensport ansieht, sieht es nicht so erstklassig aus, vor allem im Fußball“, sagte die frühere Nationalspielerin von Turbine Potsdam in einem Interview der „Augsburger Allgemeine“. „Ich bin Berlinerin und habe den Großteil meiner Karriere außerhalb der Stadt verbracht, in Potsdam. In Berlin gab es nur für kurze Zeit Tennis Borussia, die sich im Frauenfußball versucht haben. Wenn sich Berlin Sporthauptstadt schimpft, kann es nicht sein, dass es hier keinen Erstligisten gibt“, betonte die 43-Jährige.