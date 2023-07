Historisch: So schlecht waren Deutschlands Beckenchwimmer bei einer WM noch nie

Florian Wellbrock saß auf der Tribüne und musste tatenlos mitansehen, wie die WM in Fukuoka zum historischen Debakel wurde. Seinem Trainingspartner Lukas Märtens fehlten über 1500 m Freistil auf Platz fünf mehr als sieben Sekunden zu einer zweiten Medaille. Nur einmal Bronze, das der 21-Jährige genau eine Woche zuvor gewonnen hatte, stand am Ende zu Buche. So schlecht hatten die deutschen Beckenschwimmer bei 19 Weltmeisterschaften zuvor noch nie abgeschnitten.

„Letztes Jahr lief es überraschend gut, jetzt haben ein paar Dinge nicht geklappt“, bilanzierte Wellbrock, der eigentlich als erster deutscher Dreifach-Weltmeister Schwimmgeschichte schreiben wollte. Doch nach Doppelgold im Momochi Seaside Park ging der Freiwasser-Olympiasieger im Pool der Marine Messe regelrecht baden - und rätselte danach über die Gründe für die größte Niederlage seiner Karriere.

35 Sekunden über dem deutschen Rekord

„Irgendwie ein bisschen surreal“ fand Deutschlands Schwimmstar, wie er auf seiner Lieblingsstrecke 1500 m schon im Vorlauf früh abgehängt wurde. Bereits im Rennen habe er gedacht: „Was passiert hier gerade? Das kann ja alles nicht Realität sein“, berichtete der 25-Jährige, als er sich erst gut sechs Stunden später äußerte.

Auf den letzten einsamen Bahnen weit abgeschlagen seien ihm „1000 Sachen durch den Kopf“ gegangen. „Man fragt sich: Wieso, weshalb, warum?“ Platz 20 für den Weltjahresbesten in der Disziplin, in der er vor vier Jahren den WM-Titel, bei Olympia und der Weltmeisterschaft 2022 Bronze gewonnen hatte, in der er erst im April seinen deutschen Rekord verbessert hatte und 35 (!) Sekunden schneller geschwommen war als jetzt.

„Das ist nicht der Florian Wellbrock, der ich normalerweise bin“, betonte der Magdeburger, der schon über 800 m im Vorlauf gescheitert war. Im nächsten Jahr bei den Olympischen Spielen soll es wieder die andere Version geben. „Was hier passiert ist, hat mit Paris überhaupt nichts zu tun“, erklärte Wellbrock fast trotzig.

Platz 18 im Medaillenspiegel

Am Tag danach sah er als Fan, wie Ole Braunschweig zunächst über 50 m Rücken als Achter anschlug. Er machte mit den Zuschauerinnen und Zuschauern die Welle, als Märtens ohne ihn im 1500-m-Finale antrat. Und er gab am Beckenrand der Sportschau ein Interview, als Braunschweig mit der 4x100-m-Lagenstaffel noch einmal Achter wurde.

„Die Trümpfe haben nicht gestochen“, kommentierte DSV-Leistungssportdirektor Christian Hansmann den Rückschlag nach dreimal Silber und einmal Bronze vor einem Jahr in Budapest. Damit meinte er nicht nur Wellbrock, sondern auch die letztjährige WM-Zweite Anna Elendt, die mit Rückenschmerzen hinterher schwamm. Trotz deutscher Rekorde von Märtens, Isabel Gose, Lucas Matzerath und Angelina Köhler fehlte bei fünf fünften Plätzen zu weiteren Medaillen immer der letzte Kick.

So belegte der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) nach dem historischen Vierfach-Gold im Freiwasser nur den 18. Platz im Medaillenspiegel der Beckenrennen. Australien mit der Fünffach-Weltmeisterin Mollie O'Callaghan räumte 13-mal Gold ab, insgesamt wurden zehn Weltrekorde aufgestellt.