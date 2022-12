Hobbyturnier als Protest gegen WM in Katar Mit dem Turnier „Kicken statt Gucken“ wollen Fußballteams am Tag der Menschenrechte (10.12.) gegen die Weltmeisterschaft in Katar protestieren. Das Hobbyturn... dpa

ARCHIV - Ein Fußballer wälzt sich auf dem Platz. bild Julian Stratenschulte/dpa/Archiv

Berlin -Mit dem Turnier „Kicken statt Gucken“ wollen Fußballteams am Tag der Menschenrechte (10.12.) gegen die Weltmeisterschaft in Katar protestieren. Das Hobbyturnier starte am Samstag um 9.45 Uhr im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Prenzlauer Berg, teilten die Organisatoren mit.