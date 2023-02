Hockey-Endspiele in Frankfurt stehen fest Die Frauen des Düsseldorfer HC und des Clubs an der Alster sowie die Männer des Harvestehuder THC und des Clubs an der Alster bestreiten die Endspiele der de... dpa

ARCHIV - Nationalspielerin Selin Oruz steht mit den Düsseldorfer Damen erneut im DM-Finale. Gregor Fischer/dpa

Frankfurt/Main -Die Frauen des Düsseldorfer HC und des Clubs an der Alster sowie die Männer des Harvestehuder THC und des Clubs an der Alster bestreiten die Endspiele der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft in Frankfurt am Main.