Hockey-Weltmeister bei Ankunft in Frankfurt gefeiert

Frankfurt -Die Hockey-Nationalmannschaft ist nach dem WM-Sieg in Indien wieder in Deutschland angekommen. Die Gruppe wurde am Montagabend am Flughafen in Frankfurt am Main von vielen Fans in Empfang genommen.