Hodenkrebsfälle: Hertha will Untersuchung anbieten Hertha BSC will seinen potenziellen Neuverpflichtungen in der kommenden Transferperiode nach zuletzt mehreren Krebsfällen eine Hoden-Untersuchung empfehlen. ... dpa

ARCHIV - Fredi Bobic, Geschäftsführer von Hertha BSC, steht mit Kopfhörern im Stadion. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Hertha BSC will seinen potenziellen Neuverpflichtungen in der kommenden Transferperiode nach zuletzt mehreren Krebsfällen eine Hoden-Untersuchung empfehlen. „Hertha wird diese Untersuchungen auf jeden Fall ab der nächsten Transferperiode aktiv anbieten. Das ist aber nicht verpflichtend“, sagte Geschäftsführer Fredi Bobic der „Bild“-Zeitung am Donnerstag. Auch der aktuelle Kader des Fußball-Bundesligisten bekam dem Bericht zufolge eine solche Empfehlung. „Das komplette Trainer-Team war inzwischen schon dort und auch viele Spieler“, sagte Trainer Sandro Schwarz.