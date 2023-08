Hoffen, bangen, zittern: Nur Kaul und Co. können WM-Debakel verhindern

Zehnkämpfer Niklas Kaul stimmte sich mit einem Bummel durch Budapest auf die Medaillenmission ein, Shootingstar Leo Neugebauer ist schon ganz aufgeregt, und Speer-Mitfavorit Julian Weber würde am liebsten sofort loslegen: Die drei großen Leichtathletikhoffnungen im deutschen Team sind heiß auf den WM-Endspurt. Und ganz nebenbei soll das Trio auch das nächste Debakel für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) verhindern.

„Alles ist möglich“, sagt Zehnkampf-Aufsteiger Neugebauer über seine Aussichten: „Ich mache mein Ding.“ Und die deutschen Leichtathleten hätten in Ungarn eine echte große Erfolgsstory nötig, zur Halbzeit der WM geht das Warten auf die erste Medaille weiter. Am Dienstagabend waren Hochspringer Tobias Potye (Fünfter) und Kristin Pudenz mit dem Diskus (Sechste) knapp dran. Aber eben nur knapp.

Cheftrainerin Annett Stein interpretiert WM-Leistungen positiv

Die Aussichten waren nach den Absagen von den Verletzten um Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo oder 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen nicht rosig, nun werden die Chancen immer weniger. Doch der Zeitplan will es so, dass in Neugebauer und Europameister Kaul (Freitag und Samstag) sowie Weber (Sonntag) die Medaillenanwärter erst zum Schluss dran sind.

„Die Veranstaltung geht über neun Tage“, hatte Sportdirektor Jörg Bügner schon im Vorfeld gesagt, „und unsere Stärke liegt in der zweiten Hälfte.“ Wie im Fußball werde man am Ende abrechnen. Und in der Leichtathletik „dauert es eben nicht 90 Minuten plus Verlängerung, sondern neun Tage“. Und Cheftrainerin Annett Stein meinte: „Wir haben sieben Top-8-Platzierungen, sechs persönliche Bestleistungen und zehn Saisonbestleistungen. Es fehlt die Medaille, das ist klar, aber es stehen noch einige Finals auf der Agenda“.

Das Debakel von Eugene 2022, als das deutsche Team durch Mihambo (Gold) und die 4x100-Meter-Staffel der Frauen (Bronze) nur zwei Medaillen holte, soll sich nicht wiederholen. Und immerhin haben die DLV-Asse mit bisher acht Top-8-Ergebnissen in dieser Statistik schon jetzt eine mehr gesammelt als vor einem Jahr. Doch wenn es ganz schlecht läuft, könnte das deutsche Team in Budapest wie vor 20 Jahren in Paris ohne Goldmedaille im Gepäck die Heimreise antreten.

Leo Neugebauer will Spaß haben bei der WM

Doch Neugebauer, Kaul und Weber können dieses Szenario verhindern. „Die Arbeit ist getan“, sagte der frühere Weltmeister Kaul. Und Neugebauer, der mit seinen 8836 Punkten die Nummer eins der Welt ist, meinte: „Ich habe richtig Bock.“ Was dem Duo in die Karten spielen könnte: Weltrekordler und Titelverteidiger Kevin Mayer (Frankreich) hat Achillessehnenprobleme. Neugebauers Ziel: „Rausgehen, Spaß haben und zeigen, was ich draufhabe.“

Während beim Potsdamer Christopher Linke über 35 Kilometer Gehen am Donnerstagmorgen alles für eine Medaille zusammenkommen muss, wäre schon Platz vier für Weber eine Enttäuschung. Der Speer-Europameister, der in Berlin wohnt und in Potsdam trainiert, kann seinen Auftritt gar nicht erwarten und würde „am liebsten schon jetzt starten“, sagte er. Mit seinen 88,72 Metern reiste Weber als Nummer zwei der Welt an die Donau: „Ich bin derzeit so gut wie nie und will in Budapest eine Medaille.“