Hoffenheims Kramaric trifft, Kroatien aber nur 1:1 Der WM-Dritte Kroatien hat im ersten Spiel auf dem Weg zur EM-Endrunde in Deutschland im kommenden Jahr einen Sieg in letzter Sekunde verspielt. Die Mannscha... dpa

Der kroatische Nationalspieler Andrej Kramaric (r) jubelt nach seinem Treffer. Darko Bandic/AP/dpa

Split -Der WM-Dritte Kroatien hat im ersten Spiel auf dem Weg zur EM-Endrunde in Deutschland im kommenden Jahr einen Sieg in letzter Sekunde verspielt. Die Mannschaft um Kapitän und Superstar Luka Modric kam in Split nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Wales hinaus.