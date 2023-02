Hoffnung auf Fortsetzung des alpinen Team-Wettbewerbs In der Debatte um die Zukunft des alpinen Team-Wettbewerbs hat sich die deutsche Riege für eine Fortsetzung des im Ski-Zirkus einzigen Mannschaftsformats aus... dpa

Ski-Profi Sebastian Holzmann in Aktion. Michael Kappeler/dpa

Méribel -In der Debatte um die Zukunft des alpinen Team-Wettbewerbs hat sich die deutsche Riege für eine Fortsetzung des im Ski-Zirkus einzigen Mannschaftsformats ausgesprochen. „Das ist ein guter Wettbewerb. Team-Wettbewerbe sind immer unter der Woche und trotzdem haben sie mit die meisten Zuschauer“, sagte der deutsche Alpin-Direktor Wolfgang Maier bei der WM in Frankreich. Das deutsche Team war am Dienstag im Viertelfinale ausgeschieden.