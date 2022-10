Hoffnungsträger: Der „große Schmidt“ begeistert Benfica Roger Schmidt hat mit Benfica Lissabon bislang noch kein Spiel verloren. Nun steht er mit Portugals Rekordmeister vorzeitig im Achtelfinale der Champions Lea... Nils Bastek , dpa

Lissabon -In Lissabon wird er nach nicht mal einem halben Jahr der Große genannt, der „große Schmidt“. So bezeichnen ihn zumindest die Fans von Benfica, obwohl Roger Schmidt sich selbst gar nicht so wichtig nehmen will.