HSV bleibt an Darmstadt dran - Halbe Liga im Abstiegskampf Lange ist es spannend, doch am Ende festigt der Hamburger SV mit einem Sieg in Rostock den Aufstiegsplatz. Am 19. Spieltag ist die Nachspielzeit gleich in me... dpa

Die Hamburger Spieler feiern das 1:0 bei Hansa Rostock. Gregor Fischer/dpa

Rostock -Emotional gefeiert, sportlich wichtig: Der Hamburger SV bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga an Spitzenreiter SV Darmstadt 98 dran. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter siegte im Nord-Duell beim FC Hansa Rostock am Sonntag mit 2:0 (1:0).