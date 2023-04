HSV-Coach Walter: „hHben alle Trümpfe in der Hand“

Trainer Tim Walter glaubt trotz der Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern weiter fest an den Aufstieg des Hamburger SV und an ein erfolgreiches Derby gegen de...

Kaiserslautern (dpa) – -Trainer Tim Walter glaubt trotz der Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern weiter fest an den Aufstieg des Hamburger SV und an ein erfolgreiches Derby gegen den FC St. Pauli.

„Es ist noch ein langer Weg. Aber wir bleiben groß. Wir halten den Kopf oben, wir strecken die Brust raus, wir bleiben bei uns“, sagte der 47-Jährige nach dem enttäuschenden 0:2 (0:0) in Kaiserslautern. „Es liegt letztlich nur an uns. Wir haben alle Trümpfe in der Hand. Die wollen wir bei uns behalten.“

Vor 49.327 Zuschauern im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion erzielten Terrence Boyd in der 71. und der Ex-HSVer Aaron Opoku in der 85. Minute die Tore für die Roten Teufel. Der HSV fiel dadurch vor dem Hamburger Derby gegen St. Pauli (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) auf den Relegationsplatz der 2. Fußball-Bundesliga zurück.

Walter spielte die Brisanz dieses Stadtduells trotzdem herunter: „Für die Fans ist es etwas ganz Besonderes. Aber es sind auch nicht mehr als drei Punkte. Die wollen wir holen, die wollen wir bei uns behalten.“

HSV-Kapitän Sebastian Schonlau klang mit Blick auf das St.-Pauli-Spiel deutlich kämpferischer: „Das ist ein Stadtderby. Dass die einen Lauf haben, dass die gut sind – gar keine Frage. Aber wir werden da mit maximaler Kapelle spielen“, sagte er bei Sport1.