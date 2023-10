HSV patzt erneut gegen Aufsteiger - St. Pauli Platz eins

Düsseldorf -Der Hamburger SV hat sein Aufsteiger-Trauma nicht ablegen können. Im dritten Spiel nacheinander bei einem Liganeuling blieben die Hanseaten sieglos. Es reichte nur zu einem 1:1 (0:0) beim SV Wehen Wiesbaden, denn HSV-Top-Torschütze Laszlo Benes vergab in der turbulenten Nachspielzeit den Sieg und traf mit seinem Foulelfmeter nur die Querlatte (90.+8).

HSV verpasste bei Wehen Wiesbaden trotz eines späten Elfmeters den Sieg. Jürgen Kessler/dpa

Die SpVgg Greuther Fürth feierte gegen Hansa Rostock den vierten Sieg in Folge. Daniel Karmann/dpa

Der 1. FC Magdeburg ist vor heimischer Kulisse gegen den Karlsruher SC nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Andreas Gora/dpa

Osnabrücks Robert Tesche (M) vermasselte mit seinem Tor Fortuna Düsseldorf einen Heimsieg. Roland Weihrauch/dpa

Der FCK setzt sich nach dem Sieg im Freitagsspiel weiter auf forderen Tabellenplätzen fest. Uwe Anspach/dpa

St. Pauli vor HSV

Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Tim Walter Tabellenzweiter der 2. Fußball-Bundesliga hinter Stadtrivale FC St. Pauli, der am Abend den 1. FC Nürnberg 5:1 (1:1) besiegte. Für die noch ungeschlagenen Kiez-Kicker war es der vierte Sieg in Serie. Elias Saad (4.), zweimal Johannes Eggestein (49. und 56.), Etienne Amenyido (90.+4) und Connor Metcalfe (90.+5) erzielten die Tore für St. Pauli, für den Club glich Kanji Okunuki zwischenzeitlich aus (24.).

Beim HSV sah es dagegen nach den Niederlagen zuvor in Elversberg und Osnabrück nach der nächsten Pleite aus, als Aleksandar Vukotic in der 81. Minute das 1:0 für Wehen erzielte, doch Miro Muheim gelang in der 89. Minute der Ausgleich.

Vier Siege in Serie

Die SpVgg Fürth bleibt nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen Hansa Rostock auch im vierten Spiel in Serie unbesiegt und hat sich aus dem unteren Tabellendrittel herausgearbeitet. Ein Eigentor von Damian Roßbach besiegelte die Niederlage der Mecklenburger, die zum dritten Mal nacheinander ein Auswärtsspiel verloren. Der Karlsruher SC kam zu einem 1:1 (1:0) beim 1. FC Magdeburg, verpasste aber nach der 1:0-Führung durch einen Treffer aus 40 Metern von Fabian Schleusener den zweiten Auswärtssieg und bleibt somit seit fünf Spielen sieglos. Luc Castaignos rettete den zu Hause weiterhin unbesiegten Magdeburgern das 1:1.

Verfolger Fortuna Düsseldorf musste sich am Freitagabend nach dem Ausgleichstreffer von Erik Engelhardt in der letzten Minute mit einem 1:1 gegen den VfL Osnabrück begnügen und ist somit seit drei Spielen sieglos. Emmanuel Iyoha hatte die Gastgeber in der 60. Minute in Führung gebracht. Der 1. FC Kaiserslautern hingegen schob sich im zweiten Freitagsspiel mit dem vierten Heimsieg nacheinander auf einen Aufstiegsplatz vor. Boris Tomiak führte die Pfälzer mit zwei Treffern zum 3:1-Erfolg gegen Hannover 96.