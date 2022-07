Hamburg - Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat angekündigt, die Initiatoren des im Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock (0:1) gezeigten homosexuellenfeindlichen Banners zu ermitteln.

„Um die notwendige Aufklärung zu garantieren, wird der HSV in den kommenden Tagen alle relevanten Videoaufnahmen sichten und klar identifizierbare Personen zu einem Stadionverbotsgespräch vorladen“, teilte der Verein mit. Das Spruchband wurde neben jenen Bannern gezeigt, die die Fußballlegende Uwe Seeler würdigten.

„Wir sind davon überzeugt, gemeinsam mit der aktiven Fanszene, dem Supporters Club, dem Fanprojekt und allen Stadionbesuchern das Volksparkstadion als einen Ort gelebter Vielfalt und Diversität zu erhalten“, sagte Cornelius Göbel, Chief Culture & Marketing Officer beim HSV.

Für den Verein sei in diesem Bereich ein noch stärkeres Engagement vonnöten, heißt es. Deshalb soll beim nächsten Heimspiel am 6. August gegen den 1. FC Heidenheim die Initiative „Welcoming Out“ vorgestellt werden. Die Kampagne will erreichen, dass lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Personen (LGBTIQ+) sich in Hamburg bedenkenlos outen können. Göbel sagte: „Unser HSV steht für Vielfalt, Diversität, Haltung und klare Kante. Gestern, heute und morgen.“