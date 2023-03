Hunderte Frankfurter Fußball-Fans ziehen durch Neapel

Vor dem Königsklassen-Spiel der Eintracht in Neapel durften keine Tickets an Fans aus Frankfurt verkauft werden. Trotzdem reisen Hunderte Frankfurt-Anhänger ...

Neapel -Einige hundert Fans von Eintracht Frankfurt sind vor dem Champions-League-Spiel beim SSC Neapel durch die süditalienische Stadt gezogen.

Die Anhänger hatten sich am Mittag vor einem Hotel am Hafen versammelt und liefen dann gemeinsam bis zur Piazza del Gesú im historischen Zentrum von Neapel. Begleitet wurden die Anhänger von Einsatzkräften der Polizei und der Carabinieri, über ihnen kreiste zudem ein Helikopter. Bei dem Marsch kam es zunächst zu keinen Zwischenfällen.

Im Vorfeld des Achtelfinal-Rückspiels gibt es große Sorgen vor Ausschreitungen und Randale gegeben. Fans aus Frankfurt wird deshalb von der Präfektur Neapel verboten, am Abend ins Stadion zu gehen. Die Eintracht strich zudem Sonderflieger nach Süditalien. Dennoch reisten Hunderte Anhänger nach Neapel. Am Dienstagabend waren einige von ihnen dabei in einem Bus mit Leuchtraketen beschossen worden.