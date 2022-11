Ich freue mich auf die WM in Katar! Bin ich jetzt ein schlechter Mensch?

Gastón Mendieta für Berliner Zeitung am Wochenende

An diesem Wochenende beginnt die Fußballweltmeisterschaft. Ein Ereignis, das hierzulande eigentlich immer mit großer Vorfreude und sportlichen Erwartungen begleitet wird. Eigentlich. Immer wichtiger wird bei globalen Sportveranstaltungen, wer diese organisiert – oder vermeintlich politisch instrumentalisiert. Olympische Spiele in Peking oder Sotschi bedeuten, dass dazugehörige Land-und-Leute-Berichterstattung sich in ein politisches Kritikfeuerwerk verwandeln.