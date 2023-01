„Ich weiß, dass er kämpft“ - Hamlin auf Intensivstation Footballprofi Damar Hamlin bricht während eines Spiels zusammen und muss wiederbelebt werden. Sein Zustand ist kritisch. Der Notfall löst viel Mitgefühl aus ... Kilian Genius und Manuel Baraniak , dpa

Damar Hamlin liegt auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Cincinnati. Jeff Dean/FR171800 AP/dpa

Cincinnati (dpa) – -Nach seinem Herzstillstand in einem NFL-Spiel wird Footballprofi Damar Hamlin weiter auf der Intensivstation behandelt. Der Zustand des 24-Jährigen sei noch immer kritisch, teilte NFL-Funktionär Roger Goodell in einem Brief an alle 32 Ligateams mit, der der US-Nachrichtenagentur Associated Press vorliegt.