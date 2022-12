Im Elfmeterschießen: Lionel Messi krönt sich und Argentinien zum Weltmeister

In einem atemberaubenden Finale kann Frankreich zweimal den Rückstand ausgleichen. Am Elfmeterpunkt versagen dem Weltmeister von 2018 die Nerven.

Lionel Messi hat mit himmelblauer Rückendeckung in einem goldenen Tempel von Katar seine Heiligsprechung bekommen. Dafür musste der 35-Jährige aber ein Wechselbad der Gefühle durchlaufen, ehe der in der Wüste aufgeblühte Weltstar auf dramatische Art und Weise ans Ziel seiner Träume gelangte. Argentinien hat sich mit einem 4:2-Sieg im Elfmeterschießen im Finale gegen Frankreich im Lusail-Stadion zum neuen Weltmeister gekrönt, nachdem es nach einem spektakulären Schlagabtausch nach der Verlängerung 3:3 (2:2, 2:0) gestanden hatte. Für den entthronten Titelverteidiger verschossen Kingsley Coman und Aurelien Tchouameni die entscheidenden Strafstöße.

Lionel Messi ist zweifacher Torschütze

Doch am Ende hat Matchwinner Messi als zweifacher Torschütze nun genau wie 1978 Mario Kempes und 1986 Diego Maradona die wertvollste Trophäe bekommen. Es könnte keinen besseren Schlusspunkt im Nationaltrikot für den 35-Jährigen geben. Kaum einen, der ihm dieses Happy End nicht gönnte. Endlich legte er sich, wie der vergötterte Maradona, mit aller Entschlossenheit für die Nationalelf ins Zeug, um die besungene Sehnsucht von der „tercera Copa“, dem dritten WM-Pokal, zu erfüllen.

Der geniale Messi (23./Foulelfmeter und 109.) und der brillante Angel di Maria (36.) hatten Argentinien in dem flirrenden Finale in regulärer Spielzeit und in der Verlängerung in Führung gebracht, doch der unnachahmliche Kylian Mbappé machte alle vorzeitigen Titelträume (80./Foulelfmeter, 82. und 117./Handelfmeter) zunichte. Die Franzosen hatten Comeback-Qualitäten eines Champions gezeigt und für ein Spektakel gesorgt, das im Elfmeterschießen entschieden werden musste.

Anfangs hatte die Stadionregie noch mal die Bilder von Maradonas Heldentaten 1986 eingespielt. Die dermaßen stimulierten Südamerikaner begannen erstmals seit dem dritten Gruppenspiel gegen Polen wieder mit di Maria in der Startelf. Der 34-Jährige gab erste Halbzeit den zweiten Unterschiedsspieler. In einer furiosen Anfangsphase bauten die Argentinier so viel Druck auf, dass den Franzosen Hören und Sehen verging. Immer einen Schritt zu langsam, auch gedanklich nicht auf der Höhe. Bezeichnend die Szene, als Ousmané Dembélé gegen di Maria zu spät kam und Schiedsrichter Szymon Marciniak (Polen) zwangsläufig auf den Elfmeterpunkt zeigte.

Messi, wer sonst, trat an und schickte mit Verzögerung den französischen Keeper Hugo Lloris in falsche Eck. Es war das zwölfte WM-Tor für „La Pulga“, der sich mit 26 Einsätzen auch noch zum alleinigen WM-Rekordspieler mit 26 Einsätzen aufschwang. Und der Zauberfuß war auch Ausgangspunkt fürs 2:0, als er nach einem der vielen französischen Ballverluste per Außenrist auf Julian Alvarez weiterleitete, der Alexis Mac Allister einsetzte und dessen Querpass nutzte di Maria freistehend mit links. Nach dieser perfekten Umschaltbewegung kullerten dem Linksaußen die Tränen über die Wangen.

Die „Albiceleste“ hatte Katz und Maus mit einem Gegner gespielt. Trainer Didier Deschamps reagierte noch vor der Pause mit der Herausnahme seiner Angreifer Olivier Giroud und Dembélé, die von den Bundesligastürmern Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) und Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) ersetzt wurden. Aber auch nach einer Stunde hatte Argentinien neun, Frankreich null Torschüsse zustande gebracht.

Frankreich gleicht das 0:2 durch Mbappé aus

Doch dann kam der Weltmeister auch durch seine Auffrischung von der Bank noch zurück: Als sich Abwehrrecke Nicolas Otamendi an der Schulter des flinken Muani vergriff, gab es den Elfmeter für die Franzosen: Argentiniens Torhüter Emiliano Martinez ahnte zwar die Ecke, aber der Schuss von Mbappé war zu hart. Keine zwei Minuten später sollten die „Bleus“ ihr Glück kaum fassen können: Der ebenfalls eingewechselte Kingsley Coman eroberte die Kugel gegen Messi, Thuram legte für Mbappé vor, der volley verwertete. Der 23-Jährige hatte die Effizienz seines Ensembles auf die Spitze getrieben. Was für eine Auferstehung!

Danach legten die Kontrahenten jegliche Zurückhaltung ab: In der Verlängerung hatte Lautaro Martinez die Chance zur Entscheidung (105.). Dann aber sollte Messi nach einem von Lloris grandios abgewehrten Martinez-Schusses gedankenschnell zur Stelle sein. Doch wieder konterte mit Mbappé sein Mitspieler bei Paris St. Germain diesen Vorsprung und stellte mit seinem zweiten Strafstoß auf 3:3. Aber nur weil Muani in der Nachspielzeit der Verlängerung noch allein vor dem stark haltenden Emiliano Martinez scheiterte, gab es das Elfmeterschießen.