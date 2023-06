Im Haifischbecken: Covic erfüllte als Hertha-Coach die Erwartungen nicht

Als der Abstieg von Hertha BSC im Mai dieses Jahres feststand und alle Beobachter davon ausgingen, dass Pal Dardai die Mannschaft auch in der Zweiten Bundesliga als Cheftrainer anführen wird, kam ein Gerücht auf, das nur wenig Wahrheitsgehalt haben konnte: U23-Trainer Ante Covic könnte der neue Assistent von Dardai werden. Doch jeder, der sich mit Hertha beschäftigt, weiß, dass die beiden ehemaligen Profis keine Freunde sind.

Sie spielten vier Jahre zusammen für Hertha, standen 1996/97 in der Aufsteigermannschaft zur Ersten Liga und schafften es bis in die Champions League. Danach wechselte Außenstürmer Covic zum VfL Bochum, Mittelfeldmann Dardai stieg zum Rekordspieler von Hertha auf. Im Team hatte jeder von ihnen andere Freunde. Inzwischen hat Dardai einen Vertrag als Chefcoach für die Zweite Bundesliga unterschieben, Ante Covic wird weiter ein Team der Hertha-Akademie trainieren.

Ante Covic stieg als Spieler bei Hertha BSC zum Teenie-Star auf

Warum taucht Covic in dieser Serie, die den Niedergang der Hertha beleuchtet, auf? Den späteren Kurzzeit-Cheftrainer der Hertha-Profis kann man nicht für den schleichenden Abstieg verantwortlich machen. Dennoch steht er als derjenige Coach, dessen Intermezzo als Verantwortlicher 2019 schnell endete, symbolisch für den Beginn der Serie an Turbulenzen, die nun mit dem Abstieg endete.

Covic, der als junger Spieler oft mit couragiertem Auftreten gefiel, stieg in den 1990er-Jahren durch sein offenes Wesen und sein Temperament zu einer Art Teenie-Star bei Hertha auf. Viele Jahre später, noch bevor Dardai als Trainer im Profibereich arbeiten konnte, durfte Covic schon mit Rene Tretschok als Assistent von Otto Rehhagel an der Mission Klassenerhalt arbeiten. Das war in der Rückrunde der Saison 2011/12, die mit dem Abstieg in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf endete. Unter dem dominanten Otto Rehhagel hatten Covic und Tretschok nur wenig zu sagen. Dennoch war diese Episode eine wertvolle Erfahrung für Ante Covic.

Als Hertha unter Manager Michael Preetz 2019 einen Trainerwechsel vornahm, sich von Pal Dardai nach fast fünf Jahren im Amt verabschiedete und Covic, bis dato Nachwuchscoach bei der U23, als Nachfolger präsentierte, waren viele skeptisch. Covic sollte, so Preetz, offensiveren und attraktiveren Fußball spielen lassen.

Nach dem Aus für Dardai wünschten sich viele eine „große Trainerlösung“. Kontakte gab es zu Erik ten Hag (damals Ajax Amsterdam), zum polyglotten Portugiesen Andre Villas-Boas (FC Porto, Chelsea, Tottenham). Auch David Wagner wurde kontaktiert. Zu einem Abschluss kam es nicht.

Covic, so Preetz bei dessen Vorstellung, aber habe die Hertha-DNA und Spaß an der Arbeit mit jungen Talenten. Der in Berlin geborene Kroate machte seine Gefühle bei seiner Inthronisierung öffentlich. „Natürlich war ich sauer, als 2015 Pal neuer Cheftrainer wurde. Ich wäre ja ein schlechter Trainer, wenn ich mit der Fußball-Lehrer-Lizenz in der Tasche nicht das Ziel gehabt hätte, unsere Profis zu betreuen.“

Sein Frust muss tief gesessen haben, denn als Dardai im Februar 2015 Jos Luhukay ablöste, galt auch Covic als Trainer-Kandidat. Er hatte sich gute Chancen ausgerechnet.

Jürgen Klinsmann wurde bei Hertha als Nachfolger von Ante Covic Trainer

2019 begann er mit viel Feuer und Euphorie seine Mission. Sein Wirken wurde erschwert, als noch vor Saisonbeginn Investor Lars Windhorst bei Hertha einstieg und die ersten 125 Millionen Euro flossen. Automatisch stiegen die Erwartungen an Team und Trainer. Diese konnte Covic nicht erfüllen. Trotz hoffnungsvollem Beginn – einem 2:2 bei Bayern München – landete die Mannschaft schon nach vier Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz, nachdem es drei Niederlagen in Serie gegeben hatte. Nach der 0:1-Niederlage im Stadtderby beim 1. FC Union am 10. Spieltag deutete sich ein Trainerwechsel an. Es folgten ein 2:4 zu Hause gegen RB Leipzig und eine 0:2-Niederlage beim FC Augsburg. Covic, der fleißig gearbeitet hatte, musste nach 12 Spieltagen gehen. Unter ihm holte die Mannschaft lediglich 0,91 Punkte im Schnitt.

Er war zu früh ins Haifischbecken Erste Bundesliga geworfen worden. Mit Jürgen Klinsmann kam sofort ein prominenter Nachfolger, der das Vertrauen von Investor Windhorst besaß und zu dessen Plänen vom „Big City Club“ passte. Für Covic aber endete das Kapitel Erstliga-Cheftrainer schnell.