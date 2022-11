Im Pokal stehen die BR Volleys vor „einem harten Brocken“ Mit großem Respekt gehen die Berlin Volleys an ihre Aufgabe im Viertelfinale des deutschen Volleyball-Pokals heran. Gegner des deutschen Meisters ist am Donn... dpa

Berlin -Mit großem Respekt gehen die Berlin Volleys an ihre Aufgabe im Viertelfinale des deutschen Volleyball-Pokals heran. Gegner des deutschen Meisters ist am Donnerstag (19.30 Uhr) die SVG Lüneburg. „Das ist ein sehr harter Brocken“, urteilt Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand über die Heidestädter, die in der Bundesliga-Tabelle aktuell auf Platz zwei hinter dem noch ungeschlagenen Hauptstadtclub liegen.