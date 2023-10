In Gedanken bei Díaz: Liverpool gewinnt souverän 3:0

Liverpool -Der FC Liverpool und Jürgen Klopp bleiben in der englischen Premier League weiter in der Spitzengruppe.

Die Fußballprofis der Reds feierten beim 3:0 (2:0) gegen Nottingham Forest den siebten Saisonsieg, waren aber auch in Gedanken bei Team-Kollege Luis Díaz. Die Eltern des kolumbianischen Nationalspielers waren am Samstag in dessen Heimatland entführt worden. Zumindest die Mutter konnte bereits gerettet werden. Diogo Jota lief nach seinem Treffer zum 1:0 zur Liverpool-Bank und zeigte das Díaz-Trikot mit der Nummer sieben in die Höhe.

Jota & Núñez brechen den Bann

Liverpool dominierte Nottingham von Beginn an. Lange Zeit schaffte es die Klopp-Elf nicht, zu hochkarätigen Chancen zu kommen. Innerhalb von vier Minuten schlug der Traditionsclub dann gleich zweimal zu. Erst war Jota nach einem von Forest-Torhüter Matt Turner abgewehrten Schuss von Darwin Núñez zur Stelle (31.). Dann erhöhte Núñez selbst nach einem perfekten Zuspiel des Ex-Leipzigers Dominik Szoboszlai auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel nutzte Torjäger Mohamed Salah nach einer erneuten Szoboszlai-Vorlage einen Fehler von Keeper Turner zum 3:0-Endstand (77.). Die Gäste besaßen durch Anthony Elanga kurz vor Schluss die große Chance zum 1:3. Der Schwede traf nur die Latte.