Infekt bei Hertha-Trainer Schwarz vor Hoffenheim-Spiel

Berlin -Hertha-Trainer Sandro Schwarz hat die Pressekonferenz vor dem wichtigen Abstiegs-Duell der Berliner bei der TSG Hoffenheim krankheitsbedingt verpasst, soll am Samstag aber wieder auf der Bank sitzen können. Der 44-Jährige kuriere einen Magen-Darm-Infekt aus, sagte Hertha-Sprecher Marcus Jung vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Er wird aber aller Voraussicht nach morgen wieder dabei sein und dann am Samstag auch die Mannschaft betreuen.“

Schwarz wurde am Donnerstag von seinem Co-Trainer Volkan Bulut vertreten. „Wir sind natürlich im ständigen Austausch mit Sandro, telefonieren oder schreiben mehrmals am Tag. Wir stimmen uns über alle Inhalte und was auf dem Platz passiert ab“, sagte Bulut.

Es ist ein wegweisendes Spiel für die Berliner. Hertha (21 Punkte) steht als 15. knapp vor dem Relegationsrang. Hoffenheim (19 Punkte) ist nach sieben Liga-Niederlagen in Serie auf den letzten Platz abgerutscht. Trainer Pellegrino Matarazzo, erst seit Februar im Amt, soll bei einer Niederlage Medienberichten zufolge schon wieder vor dem Aus stehen. Doch in fremden Stadien hat keine Mannschaft in dieser Spielzeit bislang so wenige Punkte geholt wie Hertha.

Die Brisanz des Spiels mache in der Vorbereitung jedoch keinen großen Unterschied, sagte Bulut. „Wir sind wie immer mit unseren Inhalten dabei und versuchen, in großen Teilen bei uns zu bleiben. Wir nehmen aber natürlich auch die Gegneranalyse in Betracht, um unseren Matchplan auszurichten“, sagte der 41-Jährige. Die schwierige Situation in Hoffenheim nehme man zur Kenntnis, habe aber keinen Einfluss auf die eigene Herangehensweise.