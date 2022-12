Ingolstadt spielt bei Frank Hördlers Jubiläum für die Eisbären den Party-Crasher

Während Künstler nach dem Ende ihrer Darbietung von den Zuschauern häufig für eine Zugabe auf die Bühne zurückgebeten werden, hätten die Fans der Eisbären Berlin und insbesondere die Spieler um Jubilar Frank Hördler auf weitere Minuten auf dem Eis gern verzichtet. Nach einem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand aber hatten die Gastgeber zumindest doch noch einen Punkt gewonnen. Für mehr aber sollte es nach Verlängerung und Penaltyschießen nicht reichen – Ingolstadt siegte mit 4:3 und gab vor 10.107 Zuschauern in einem besonderen Spiel den Party-Crasher.

Alle Eisbären-Spieler tragen das Trikot von Frank Hördler

Irgendwie waren sie an diesem ganzen besonderen Tag alle ein bisschen Hördler. Die Mitspieler trugen beim Warmmachen alle das Trikot mit der Nummer sieben, die Zuschauer erhielten beim Gang in die Arena am Ostbahnhof eine Pappmaske mit dem Gesicht des Verteidigers, der mit seinem 1000. DEL-Einsatz sogar das 900. Spiel von Iserlohns Daniel Pietta an diesem Sonntag zu einer Randnotiz werden ließ. 72 Mal waren sich beide Spieler auf dem Eis als Gegner im Rahmen ihrer Karriere begegnet. Schwierig sei es, das Ganze zu genießen, hatte Frank Hördler schon vor dem Spiel gesagt. „Aber ich freue mich drauf, es ist schon etwas Besonderes für mich.“

An die Bande hatte sich der 37-Jährige zurückgezogen, um die ganze Show um seine Person vor der Partie zu betrachten. Sichtlich berührt stand Frank Hördler dort im Scheinwerferlicht, versuchte die Tränen zurückzuhalten, die sich ob der vielen Worte in den Videobotschaften seiner Familie und vieler Wegbegleiter dann doch irgendwann den Weg über die Wangen suchten.

Alles Hördler, oder was? Die Fans der Eisbären Berlin machten von den verteilten Masken des Jubilars regen Gebrauch. City-Press

Als erst neunter Spieler in der Geschichte der Deutschen Eishockey-Liga hatte Hördler im Sonntagnachmittag die magische Marke von 1000 Spielen geknackt, erhielt dafür zahlreiche Geschenke vom Verein, den Fans und den Sponsoren, blickte auf Banner der Zuschauer, auf denen etwa „1000 Dank Frank“ oder „1000 Mal alles gegeben“ stand. Die letzten Gratulanten waren die Familienmitglieder, mit seinem ältesten Sohn Eric teilte er diesen besonderen Nachmittag sogar auf dem Eis.

Als Auftakt nach Maß und dem Rahmen dieses Spiels angemessen dürfte man wohl das bezeichnen, was sich nach 74 Sekunden ereignete. Marco Nowak hatte einfach mal an der blauen Linie abgezogen, mit seinem abgefälschten Schuss das 1:0 erzielt und damit das erste Geschenk der Mannschaft an den Jubilar überreicht. Jede kleine Unterbrechung an diesem Sonntag wurde genutzt, um weitere kleine Botschaften über den Videowürfel laufen zu lassen. Etwas mehr Zeit bot die Pause nach gut fünfeinhalb Minuten, in der der Ingolstädter Ausgleich überprüft und wenig später bestätigt wurde.

Die Anfangsphase und das weiter druckvolle Spiel der Berliner ließen die Abstiegssorgen der Eisbären für den Moment vergessen. Dass es aber sportlich nicht ganz so erfolgreich um sie bestellt ist, belegten allerdings die doch zahlreich frei gebliebenen Sitze in der Arena und die weitere Entwicklung der Partie. In der hatte Ingolstadt nach gut zehn Minuten mehr Torschüsse vorzuweisen, scheiterte mit einem davon noch am Pfosten, ging aber wenig später durch den zweiten Treffer von Charles Bertrand mit 2:1 in Führung (12.).

Eisbären Berlin wieder mal mit zu vielen Zeitstrafen

Der Zauber des Jubiläums war verflogen, die Eisbären unsanft in ihre sportliche Realität zurückgeholt worden und darin auch nach der ersten Drittelpause gefangen. Ingolstadt wirkte gefestigter, erarbeitete sich viele Chancen und deutete an, dass die Mannschaft das Zeug zum Party-Crasher an diesem Nachmittag haben könnte. Wurde zu Beginn des Drittels das 3:1 nach Torhüterbehinderung, welche durch neuerliche Überprüfung der Videobilder erkannt wurde, noch aberkannt, zählte kurz vor der nächsten Drittelpause der dritte Treffer der Gäste. Wieder einmal hatten sich die Eisbären, das Team mit den meisten Zeitstrafen der Liga, davor selbst geschwächt.

Mit einem Mann mehr auf dem Eis aber waren auch die Eisbären an diesem Nachmittag erfolgreich. Im Nachschuss verkürzte Leo Pföderl mit seinem zweiten Saisontor auf 2:3 – bei noch 18 verbleibenden Minuten blieb genug Zeit für mehr. Eigene Undiszipliniertheiten hatten die Eisbären in Rückstand gebracht, eine weitere Zeitstrafe des Gegners bescherte den Berlinern gut vier Minuten vor dem Ende sogar den Ausgleich durch Kevin Clark. Es folgte die Verlängerung und auf diese das Penaltyschießen, in welchem die Eisbären unterlagen.