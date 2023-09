Inter Miami bangt um verletzten Messi

Miami -Fußballstar Lionel Messi ist in seinem jüngsten Spiel in der Major League Soccer schon vor dem Halbzeitpfiff verletzt ausgewechselt worden. Der Weltmeister aus Argentinien musste in der 37. Minute beim Stand von 0:0 offenbar mit Problemen am Bein vom Platz. „Das ist eine ältere Verletzung, die ihn beschäftigt“, wurde Trainer Gerardo Martino gestern Abend (Ortszeit) von einem Übersetzer zitiert.

Messi hatte zuletzt bereits das Länderspiel der argentinischen Nationalelf gegen Bolivien und die MLS-Partie von Inter Miami gegen Atlanta United (2:5) am vergangenen Wochenende verpasst. Martino sagte, die Auswechslung sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen und die Verletzung wahrscheinlich nicht muskulärer Natur. Man müsse aber vorsichtig sein und Messi die kommenden Tage beobachten.

Miami gewann die Partie ohne ihn und den zuvor bereits verletzt ausgewechselten Jordi Alba gegen Toronto FC noch 4:0. Das Team von Mitbesitzer David Beckham hat nun nur noch fünf Punkte Rückstand auf die Playoff-Plätze, muss aber womöglich in einer entscheidenden Phase der Saison länger auf seinen wichtigsten Spieler Messi verzichten. Die Partie gegen Toronto war die erste von sechs binnen 17 Tagen, darunter das Finale des U.S. Open Cups gegen Houston am kommenden Mittwoch.