„Interessante Aspekte in Katar“: Aus der WM für EM lernen

Berlin -Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar soll laut Autorin Alina Schwermer für die Ausrichtung der Europameisterschaft 2024 in Deutschland gesellschaftspolitische Hinweise aufzeigen. „Es ist wichtig zu differenzieren. Die WM des Bösen auf der eine Seite im Vergleich zur EM des Guten ist eine naive Sichtweise“, sagte sie auf einer Veranstaltung des Dachverbands „Lernort Stadion“ in Berlin, „wir haben auch eine Schuld daran, was passiert und müssen verschiedene menschenrechtliche Standards anlegen. Im Vorfeld der EM müssen wir eine kritische Bewegung erhalten, um Fußball besser zu machen.“