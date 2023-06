Bei Sparta Lichtenberg genießt Techno-DJ K-Paul das Ost-Berliner Fußballleben

Hinter der S-Bahn-Brücke beginnt Lichtenberg. Das eigene Studio, und das ist K-Paul wichtig, liegt also in dem Stadtteil, in dem der Techno-DJ geboren wurde und in dem er seit ein paar Jahren mehr denn je verwurzelt ist. Dass es in der Straße seines Studios etwas schmutziger ist, störe ihn nicht, Berlin sei halt etwas rough, das Grobe, das Raue gehöre zum Charme der Stadt. Auf dem Weg ins Studio inspiriere ihn das, wie er auf dem Weg in das kleine benachbarte Café, in dem er Stammkunde ist, erzählt.