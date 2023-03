Investor 777 erhält 78,8 Prozent der Hertha-Anteile Die US-Investmentfirma 777 Partners hat sich beim Einstieg bei Hertha BSC insgesamt mehr als drei Viertel der Anteile gesichert. „Wie im Handelsregister nach... dpa

Josh Wander, CEO 777 Partners, spricht zur Presse. Andreas Gora/dpa

Berlin (dpa) – -Die US-Investmentfirma 777 Partners hat sich beim Einstieg bei Hertha BSC insgesamt mehr als drei Viertel der Anteile gesichert. „Wie im Handelsregister nachzulesen, hält 777 Partners im Zuge der Kapitalerhöhung nun 78,8 Prozent der Kapitalanteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA“, teilte der Hauptstadtclub am Mittwoch auf Anfrage mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Weiter hieß es von Hertha: „74,9 Prozent davon sind stimmberechtigte Aktien. Im Übrigen haben 777 Partners und Hertha BSC vereinbart, dass eine Sperrminorität von 25,1 Prozent der Stimmrechte beim Hertha BSC e.V. verbleibt.“ Mit einer Sperrminorität können bei Abstimmungen bestimmte Beschlüsse verhindert werden.