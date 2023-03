Investor 777 Partners übernimmt Windhorst-Anteile 777 Partners statt Lars Windhorst: Nach monatelangen Verhandlungen steht der Deal von Hertha BSC mit dem neuen Investor. dpa

Berlin -Hertha BSC hat den Deal mit dem neuen Investor 777 Partners abgeschlossen. Die Investment-Firma mit Sitz in Florida übernimmt alle 64,7 Prozent der Anteile von Lars Windhorst und seiner Firma Tennor an der Hertha BSC GmbH & Co KGaA, wie der Fußball-Bundesligist am Samstag mitteilte.