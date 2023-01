IOC-Spitze öffnet Tür für Russlands Sportler zu Olympia Gegen den Widerstand des ukrainischen Präsidenten Selenskyj öffnet das IOC die Tür für Russlands Sportler zu Olympia in Paris wieder ein Stück mehr. Dafür ge... dpa

ARCHIV - Russlands Sportler dürfen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris hoffen. ymbolbild Hannibal Hanschke/EPA FILE/dpa/S

Lausanne -Athleten aus Russland und Belarus dürfen trotz des Krieges in der Ukraine wieder verstärkt auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris hoffen.