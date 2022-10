Irans Sportler und ihr Protest: „Vorreiter der Revolution“ Iraner sind sportverrückt. Für Millionen Kinder und Jugendliche sind Fußballer, Ringer oder Gewichtheber Vorbilder. Das macht die Athleten zu Meinungsführern... den dpa-Korrespondenten

Shoan Vaisi, ehemaliger Ringer und Politiker der Partei «Die Linke» vor dem Rathaus. Bernd Thissen/dpa

München -Wenn Shoan Vaisi an seine Heimat Iran denkt, denkt er auch an Teamkollegen, die im Gefängnis sitzen. An Athleten, die seit Protestbeginn von der Sittenpolizei massiv bedroht werden. Und an die Mutigen unter ihnen, die „mit der Höchststrafe rechnen“ und trotzdem Teil der Bewegung sind.