Irgendwo zwischen Freak und Genie: Bondscoach van Gaal rockt die WM in Katar

Die einen halten ihn für einen selbstherrlichen Freak, die anderen für einen genialisch veranlagten Trainer. Fakt ist, dass Louis van Gaal bei dem, was er seit mehr als 30 Jahren als hauptverantwortlicher Fußballlehrer macht, überaus erfolgreich ist: Dreimal hat er Ajax Amsterdam zur niederländischen Meisterschaft geführt, einmal auch den Außenseiter AZ Alkmaar, mit Ajax triumphierte er zudem jeweils einmal in Champions League und Uefa Cup. Darüber hinaus feierte er mit dem FC Barcelona zweimal die spanische Meisterschaft, mit dem FC Bayern das Double. Et cetera, et cetera.

Und wenn dieser Mann von 71 Jahren am Sonntag in acht Tagen als Trainer der Elftal bei der WM in Katar tatsächlich den wertvollsten aller Titel im Fußball holt, dann bauen sie ihm in seiner Heimat vielleicht doch noch ein Denkmal. So wie für seinen Erzfeind Johan Cruyff, dessen Lebenslicht vor etwas mehr als sechs Jahren erloschen ist.

Mit der Freiheit des Alters

Und wenn nicht? Auch nicht schlimm! Van Gaal, der wegen der spieltaktischen Ausrichtung von Ajax, Barça und der Elftal mit Cruyff in der Vergangenheit wiederholt in Streit geraten war, ist mit der Freiheit des Alters nach Katar gekommen. Gemäß dem Motto: Nach mir die Sintflut!

Demzufolge tritt der Charismatiker, der im Frühjahr bei einem Interview von seiner Erkrankung an Prostatakrebs berichtet hatte, in Katar mehr denn je als Showman in Erscheinung, legt wie nach dem Sieg im Achtelfinale gegen die USA im Hotelfoyer ein Tänzchen hin und filmt sich dabei selbst, ist bei Pressekonferenzen der mit Abstand unterhaltsamste WM-Akteur.

Da ein Bonmot, hier ein scharfer Konter

Da ein Bonmot, hier ein scharfer Konter. Ja, Louis van Gaal, der schon das dritte Mal den Bondscoach gibt und die Niederländer in der Endrunde 2014 immerhin bis auf Platz drei coachte, ist im positiven Sinne im Ausnahmezustand, wohl auch, weil er spürt, dass mit seiner Mannschaft, die sich anstatt des von Cruyff immer wieder propagierten „Totaalvoetbal“ einem „Totaalabwehr“ verschrieben hat, der ganz große Coup möglich ist.

Es passt auch zu ihm, dass er vor dem am Freitag stattfindenden Viertelfinale den erhabenen Lionel Messi als Schwachpunkt ausgemacht hat. „Natürlich ist Messi ihr gefährlichster und kreativster Spieler“, sagte van Gaal dem TV-Sender NOS. „Auf der anderen Seite beteiligt er sich nicht viel am Spiel, wenn der Gegner in Ballbesitz ist. Darin liegt unsere Chance.“ Und seine Chance auf einen grandiosen Schlusspunkt.