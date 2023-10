Israel trägt Heimspiele in Ungarn aus

Nyon -Die letzten beiden Heimspiele der israelischen Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen die Schweiz am 15. November und drei Tage später gegen Rumänien finden im ungarischen Felcsut statt.

Das teilte die Europäische Fußball-Union mit. Die UEFA hatte zuvor entschieden, dass wegen der Sicherheitslage im Zuge des Nahost-Konflikts „bis auf Weiteres“ keine internationalen Spiele in Israel angepfiffen werden. Die Puskás Akadémia Pancho Aréna in Felcsút liegt rund 40 Kilometer von der Hauptstadt Budapest entfernt.

Israel muss nach den Spielabsagen im Oktober vier Partien innerhalb weniger Tage bestreiten. Das Gastspiel im Kosovo soll am 12. November stattfinden, am 21. November steht noch das Spiel in Andorra an. Israel hat in der Gruppe I als derzeit Tabellendritter noch die Chance auf die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland.