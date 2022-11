Jahn Regensburg nur mit Unentschieden gegen Braunschweig Der SSV Jahn Regensburg und Eintracht Braunschweig treten in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf der Stelle. In einem an Höhepunkten armen Spiel trennten si... dpa

Der Regensburger Haralambos Makridis (r) erzielt gegen Braunschweigs Torwart Ron Torben ein Tor. Daniel Löb/dpa

Regensburg -Der SSV Jahn Regensburg und Eintracht Braunschweig treten in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf der Stelle. In einem an Höhepunkten armen Spiel trennten sich der Jahn und der Aufsteiger aus Niedersachsen 1:1 (1:1).