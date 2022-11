Jakobs muss weiter auf Spielberechtigung für Senegal warten

Doha -Kurz vor seinem WM-Auftaktspiel wartet Afrikameister Senegal weiter auf die Spielberechtigung für den gebürtigen Kölner Ismail Jakobs.

Der Fall liege weiter beim Fußball-Weltverband FIFA, teilte ein Sprecher der senegalesischen Mannschaft auf dpa-Anfrage wenige Stunden vor dem Spiel gegen die Niederlande mit. Der Sohn einer deutschen Mutter und eines senegalesischen Vaters hatte 2021 noch mit der deutschen U21-Auswahl den EM-Titel geholt, sich danach aber für den afrikanischen Verband entschieden. Im September dieses Jahres bestritt der 23-Jährige erstmals zwei Freundschaftsspiele für die Löwen von Teranga.

Jakobs durchlief diverse Jugendmannschaften des 1. FC Köln und debütierte für die Rheinländer auch in der Bundesliga, ehe er 2021 in die französische Ligue 1 zum Spitzenclub AS Monaco wechselte.

Senegal hatte kurz vor dem Turnier noch Moussa Ndiaye vom RSC Anderlecht nachnominiert, offiziell als Ersatz für den verletzten Bayern-Star Sadio Mané. Ndiaye ist aber Linksverteidiger und könnte so die Rolle von Jakobs übernehmen.