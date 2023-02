James NBA-Rekordjagd geht weiter: Triple Double in New York 89 Zähler noch fehlen LeBron James zum Punkterekord in der NBA - schon in der Nacht zu Sonntag könnte es soweit sein. Dass er nicht nur treffen kann, zeigte ... dpa

Gegen die New York Knicks holte LeBron James 28 Punkte, 11 Vorlagen und 10 Rebounds. Frank Franklin Ii/AP/dpa

New York -Basketball-Weltstar LeBron James hat bei seiner Rückkehr in den Madison Square Garden in New York zum ersten Mal in dieser Saison ein Triple Double abgeliefert.