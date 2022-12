Japan ohne „Drama von Doha“ im Achtelfinale: „Die Zeiten haben sich geändert“

Als der Traum vom Achtelfinale für Japan schon zum Greifen nah war, kamen bei Hajime Moriyasu düstere Erinnerungen hoch. Während seine Spieler im Khalifa International Stadium die Führung gegen Spanien bei der Fußball-WM in Katar mit allen Mitteln verteidigten, hoffte der Coach nur, dass sich die Ereignisse von 1993 nicht wiederholen werden.

„In der allerletzten Minute habe ich mich an das Drama von Doha erinnert“, sagte Moriyasu. Aber „genau in diesem Moment“ hätten seine Spieler alles gegeben: „Ich dachte nur, die Zeiten haben sich geändert.“

Und wie. Nach dem 2:1 gegen Spanien kämpft seine Mannschaft am Montag im Duell mit Kroatien (16 Uhr/ZDF und MagentaTV) um den erstmaligen Viertelfinaleinzug. Laut Abwehrspieler Yuto Nagatomo will das Team gegen den Vize-Weltmeister „Geschichte schreiben“ – nur wenige Kilometer von dem Ort entfernt, an dem der heutige Coach vor knapp 30 Jahren einen der dunkelsten Momente seiner sportlichen Karriere erlebt hatte.

Japan verpasst 1993 in der Nachspielzeit die Teilnahme an der WM

28. Oktober 1993, Doha: Moriyasu, damals als Spieler auf dem Feld, und seine Teamkollegen waren nur noch eine Partie davon entfernt, Historisches zu schaffen. Es ging im alles entscheidenden Qualifikationsspiel gegen den Irak um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 1994 in den USA, noch nie hatte sich Japan für das Turnier qualifizieren können.

Die Blue Samurai starteten als Tabellenführer in das Spiel, in der Sechsergruppe hatten noch fünf Mannschaften die Chance, sich eines der beiden asiatischen Tickets zu sichern. Japan erwischte einen guten Start, ging in der 5. Minute durch Kazuyoshi Miura in Führung. Ahmed Radhi glich aus (55.), aber Masashi Nakayama (69.) brachte die Japaner wieder auf Kurs.

Doch dann zerstörte Jaffar Salman mit dem erneuten Ausgleich für den Irak in der Nachspielzeit alle japanischen WM-Träume. Aufgrund der schlechteren Tordifferenz rutschte Japan auf den dritten Rang ab.

„Ich kann mich weder an die Umkleidekabine nach dem Spiel noch an das anschließende Gespräch mit den Medien oder die Busfahrt zurück ins Hotel erinnern“, erzählte Moriyasu einst: „Ich hatte mich ganz meinem Traum von der Weltmeisterschaft verschrieben. Wir hatten so viele Trainingslager, dass ich mehr Zeit mit meinen Mannschaftskameraden als mit meiner Familie verbracht habe.“

Japan geht selbstbewusst in das Spiel gegen Kroatien

Alles für den ganz großen Traum. „Ich konnte die WM direkt vor mir sehen, aber als ich nach ihr greifen wollte, löste sie sich in Luft auf“, sagte Moriyasu.

Als „Drama von Doha“ ist dieser Tag bis heute tief im Fußball-Gedächtnis Japans verankert, doch anders als noch vor 30 Jahren blieb der Nation gegen Spanien ein weiteres Last-minute-Drama erspart – ein Remis hätte beim 4:2 im Parallelspiel zwischen Deutschland und Costa Rica wie damals den dritten Rang und das Aus bedeutet. Stattdessen geht es mit Selbstbewusstsein ins Achtelfinale.