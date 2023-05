Je drei Wechsel bei Union Berlin und SC Freiburg

Berlin -Trainer Urs Fischer nimmt für das Millionen-Spiel des 1. FC Union Berlin gegen den SC Freiburg drei Wechsel in der Startelf vor. Kapitän Christopher Trimmel, der sein 300. Pflichtspiel für Union bestreiten wird, rückt für Josip Juranovic in die Anfangsformation, Diogo Leite und Andras Schäfer beginnen statt Paul Jaeckel und Aissa Laidouni. Mit einem Sieg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den punktgleichen Verfolger im Stadion An der Alten Försterei würden die daheim in der Fußball-Bundesliga seit 21 Spielen ungeschlagenen Berliner den vierten Platz festigen.

Bei den Gästen rücken Kiliann Sildillia, Yannik Keitel und Ritsu Doan neu in die Anfangsformation von SC-Coach Christian Streich. Sie ersetzen die zuletzt gegen RB Leipzig (0:1) startenden Noah Weißhaupt, Maximilian Eggestein und Michael Gregoritsch.