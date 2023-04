Jenz für Schalke bei der TSG Hoffenheim wohl wieder dabei

Schalke steht vor zwei wichtigen Spielen im Abstiegskampf. Ein großer Leistungsträger wird in der Partie bei der TSG Hoffenheim wohl wieder dabei sein.

Gelsenkirchen -Schalkes Trainer Thomas Reis kann im wichtigen Bundesligaspiel im Abstiegskampf bei der TSG Hoffenheim wohl wieder auf Innenverteidiger Moritz Jenz zurückgreifen. „Wir sind komplett im Zeitplan. Stand jetzt sieht es bei allen Spielern sehr gut aus“, sagte Reis über Jenz und weitere zuletzt angeschlagene Spieler.

Mit Jenz, der im Winter nach Gelsenkirchen kam, war Schalke zu Beginn der Rückrunde achtmal in Serie ungeschlagen geblieben. Als der 23-Jährige am vergangenen Samstag gegen Bayer Leverkusen mit Oberschenkelproblemen ausfiel, verlor der Revierclub 0:3. „Er ist ein Spieler auf dem Platz, der auch seine Nebenleute besser machen kann“, sagte Reis. „Wichtig wäre schon, wenn er zurückkehrt.“

Gewinnt Schalke zum Abschluss des 27. Spieltags am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) im Kraichgau, würde das Reis-Team bis auf einen Punkt an den direkten Konkurrenten heranrücken. Mit Blick auf das Saisonziel Klassenerhalt sagte Reis: „Wir haben es in der eigenen Hand. Die nächsten beiden Spiele sind immens wichtig.“ Nach der Hoffenheim-Partie, bei der bis zu 15.000 Schalke-Fans erwartet werden, empfangen die Königsblauen Hertha BSC und damit den nächsten direkten Konkurrenten.