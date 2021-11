Berlin - Nach dem Training im Sportforum sei sie in der Bahn gesessen, erzählt Johanna Schikora. Auf dem Weg nach Hause scrollte sie ihre Handy-Nachrichten durch. Einer der Berliner Para-Schwimmtrainer hatte ihr die Abstimmung für Berlins Champions-Gala zugeschickt. Schikora öffnete die Nominiertenliste, um für Paralympics-Siegerin Elena Krawzow abzustimmen, mit der sie oft in Hohenschönhausen trainiert. „Oh“, entfuhr es ihr plötzlich. „Ich habe zuerst mich auf der Liste gesehen. Nicht Elena.“ Und dann? „Habe ich für mich abgestimmt.“

Johanna Schikora lacht ein bisschen verlegen. Schon wieder so eine unerwartete Wendung in diesem Jahr 2021, das für sie ein sehr schwieriges Jahr mit Tränen, Verzweiflung und inneren Kämpfen gewesen ist – und in dem sie bei den Weltmeisterschaften in Russland zwei Goldmedaillen gewann. Die 19 Jahre alte Monoflossen-Schwimmerin vom TC fez sieht ihre Nominierung als Berlins Sportlerin des Jahres „als Würdigung der WM“. Ihr Trainer Volko Kucher betont: „Das ist eine sehr, sehr schöne Würdigung.“

Kucher, der in seinem Laden Speedswim in der Treskowallee Flossen, Schnorchel oder Wettkampfanzüge verkauft, trainiert Schikora seit Jahren. Er hat sie im Finswimming in die Weltspitze geführt. Sie wurde mehrfache Junioren-Weltmeisterin, Europa- und Weltrekordhalterin. Corona und all das, was die Beschränkungen mit seiner Sportlerin machten, hat ihn vor große Herausforderungen gestellt.

Schikora fiel vor der WM in ein mentales Tief

Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, sagt Schikora, habe sie die Corona-Zeit ohne Wettkämpfe gut überstanden, auch wenn es schwierig war, sich zu motivieren, wenn sie die einzige Athletin in der Schwimmhalle oder der Höhenkammer in Adlershof war. Dann aber rückte die WM in Tomsk näher, die Qualifikation für die World Games 2022 in den USA, den wichtigsten Wettbewerb aller nicht-olympischen Sportarten.

Während der Pandemie lieferte Schikora im Training ständig neue Bestzeiten ab. „Aber es hat keiner gesehen.“ Niemand klatschte. Es gab keine Wettkämpfe, keine Zuschauer. Und am Ende des Frühjahrs 2021 kamen die Zweifel. „Was soll das alles?“, fragte Schikora. „Ich hatte so hohe Erwartungen an mich. Wenn ich im Training die Zeit, die ich mir vorgestellt habe, nicht geschwommen bin, habe ich angefangen zu weinen. Der nächste Gedanke war: Oh Gott, es ist bald WM.“ Schikora sagt, sie habe zwischen Panik und Gleichgültigkeit geschwankt. Die Gleichgültigkeit sei ein Schutzschild gewesen. Dahinter drückte die Angst.

Kucher verstand, was mit seiner Athletin passierte: „Nur über das Training ist es für Leistungssportler sehr schwierig, sich die Bestätigung zu holen, die ihnen regelmäßige Wettkämpfe geben. Wenn die plötzlich wegfallen, wächst die Unsicherheit.“ Der Coach organisierte Trainingswettkämpfe, meldete Schikora zu einem Rennen in Italien an, ließ sie bei den österreichischen Meisterschaften starten. Die Ergebnisse waren so lala.

Wöhner Die Berliner Flossenschwimmerin Johanna Schikora mit ihrer Medaillensammlung.

„Athleten brauchen Wettkampf-Flair, Aufgeregtheit. Daraus wächst Selbstsicherheit. Je näher die WM kam, desto wichtiger wären richtige Wettkämpfe für Johanna gewesen“, meint Kucher. Schikora sagt, die allgemeine Stimmung sei in den Monaten vor der WM bedrückend gewesen. Sie war nach dem Abitur zu Hause ausgezogen, die Uni hatte noch nicht begonnen, ihre Online-Kurse in Psychologie, Statistik und Sportwissenschaft zählten für nichts. Sie war schlapp, gleichgültig, habe überlegt, mit dem Leistungssport aufzuhören. Ihr nächster Gedanke: „Das wäre dumm vor der WM. Ich will mich doch für die World Games qualifizieren.“ Einen Halt habe ihr die Absicherung über die Sportförderkompanie der Bundeswehr gegeben, sagt Schikora.

„Sie hat die Wettkämpfe in Tomsk dann mit großem Stress gemacht“, meint Kucher. Ihm fehlte das Geld, um seine Sportlerin nach Russland zu begleiten, vom Verband kam keine Unterstützung. Also coachte er sie aus Berlin, passte sich an den Zeitunterschied von fünf Stunden an, telefonierte um 4.30 Uhr morgens vor dem Einschwimmen für das Rennen über 400 Meter mit Schikora in Sibirien. Um sich für die World Games zu qualifizieren, musste sie ins Finale kommen. Top Acht. Sie wurde Siebte. „Geschafft, die Zeit war okay“, sagt Schikora.

Schikoras Auf und Ab bei den Weltmeisterschaften in Tomsk

Beruhigt war sie nicht. Denn gleich am zweiten Tag war für sie im 200-Meter-Vorlauf Endstation. „Da ist sie sang- und klanglos untergegangen mit einer Zeit, die sie sonst dreimal hintereinander macht, im Badeanzug“, sagt Kucher. Nach der Mittagspause folgten die 1500 Meter. Kucher wusste: „Johanna braucht ein Erfolgserlebnis.“ Er schrieb drei Zettel voll mit Ratschlägen, das Wichtigste auf einen Extrazettel. „Ich wusste, dass sie die 1500 Meter gewinnen kann.“

Schikora kämpfte in Tomsk mit sich. „Innerlich fand ich mich selber total scheiße, äußerlich habe ich um so mehr versucht, die Gegnerinnen zu beeindrucken“, erzählt die Berlinerin. Sie baute sich im Vorstartbereich groß auf, lief mit ausgefahrenen Armen in die Halle ein. Kucher hatte das auf seinem Zettel notiert: „Das stärkt sie und beeindruckt ihre Gegnerinnen.“

Schikora schlug mit 16 Sekunden Vorsprung an, ein Start-Ziel-Sieg, 13:22 Minuten, Weltrekord. Noch im Wasser hatte sie sich schlecht gefühlt, nach 150 Metern abbrechen wollen. „Es war skurril“, sagt Schikora. Sie schlug die Hände vors Gesicht, weinte am Beckenrand.

Trainer Kucher schrie daheim in Berlin das Haus zusammen

Am vierten Tag ging sie die 800 Meter, ihre Lieblingsstrecke, angriffslustig an. 600 Meter lang schwamm sie Kopf an Kopf mit der russischen Konkurrentin. Die zog dann eine Länge weg. Kucher saß in Berlin im Deutschland-Trikot vor dem Bildschirm. 750 Meter, die Russin vor Schikora. Auf den letzten 50 Metern brüllte der Kommentator des Olympic Channel: „Oh, Schikora gibt nicht auf.“ Kucher schrie das Haus zusammen. Er wusste: „Sie fightet bis zur Wand. Das können nicht viele mit diesem Willen.“ Die Halle tobte. Schikora gewann ihren zweiten WM-Titel.

Für sie war es eine Bestätigung: „Auch wenn es mir schlecht geht, kann ich Weltmeisterin werden.“ Aus dem Loch sei sie noch nicht ganz heraus, sagt Schikora. Dass sie am 1. Oktober ein Psychologie-Studium an der HU beginnen konnte, mit Präsenzveranstaltungen, habe ihr geholfen, sich nicht mehr nur über den Sport zu definieren. Neue Trainingspartner in der Berliner Finswimming-Gruppe motivierten sie neu. Kucher findet, Schikora sei auf einem guten Weg. Dass die Gala zur Berliner Sportlerwahl am Donnerstag wegen der Corona-Lage abgesagt wurde, findet Schikora schade. Aber sie ist gespannt auf das Wahlergebnis.