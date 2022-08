Johannes Voigtmann ist definitiv kein Mann großer Gestik und Mimik. Richtet man dieser Tage bei den Spielen der deutschen Basketball-Nationalmannschaft den Blick einmal etwas genauer auf den 29-jährigen Forward, fällt einem schnell die omnipräsente Ruhe auf, mit der dieser seiner Arbeit nachgeht. Egal, ob nach einem erfolgreichen Wurf, einem eingesammelten Rebound oder auch einem seiner seltenen Ballverluste – Voigtmanns Mimik bleibt meist nüchtern und kontrolliert.

Das Ergebnis der voigtmännischen Gelassenheit ist eine ganz bestimmte Ausstrahlung, die von dem gebürtigen Eisenacher ausgeht. Voigtmann wirkt von außen betrachtet wie einer dieser Spieler, die stets nicht nur genau wissen, was sie tun, sondern auch selbst die Überzeugung haben, dass sie es in aller Regel gut tun. Johannes Voigtmann hat sich so in den vergangenen Jahren zu einem Top-Spieler auf europäischem Niveau und auch in der deutschen Nationalmannschaft entwickelt. Ein Spieler und Anführer, der das Potenzial hat, aus dem Schatten der vielbeachteten NBA-Akteure heraus zu einem Schlüsselspieler der heute startenden Europameisterschaft zu werden. Ganz unabhängig von der Tatsache, dass Voigtmann in den vergangenen Monaten kaum Spielpraxis sammeln konnte.

Johannes Voigtmann bestreitet erst sein achtes Pflichtspiel in diesem Jahr

So wird das EM-Auftaktspiel der deutschen Auswahl am Donnerstag gegen Frankreich (20.30 Uhr, MagentaSport) für Voigtmann das erst achte im vergangenen halben Jahr sein. Ende Februar dieses Jahres verließ er nach Beginn des Krieges in der Ukraine abrupt und durchaus fluchtartig sowohl seinen Klub ZKSA Moskau als auch das Land Russland als solches. Mit deutlichen Worten sprach Voigtmann damals über die Unausweichlichkeit dieser Entscheidung und auch heute sagt er: „Das war und ist ein heftiger Einschnitt ins Leben. Der Prozess, das zu verarbeiten, dauert auch noch ein bisschen.“

Zumal es für Voigtmann in den Monaten und Jahren zuvor stets ohne allzu großes Ruckeln bergauf ging. Auf den Durchbruch bei den Skyliners aus Frankfurt folgten zunächst drei erfolgreiche Jahre beim spanischen Euroleague-Klub Baskonia und 2019 schließlich der Wechsel nach Moskau. „Das war ein Weg mit gleichmäßigen Schritten. Es ging immer ein bisschen höher“, sagt Voigtmann heute. Mit der wachsenden sportlichen Rolle Voigtmanns auf höchstem europäischem Niveau ging dabei auch das Hereinwachsen in die Rolle eines Anführers einher. „Wenn du sportlich eine Säule deiner Mannschaft bist, kommt das automatisch“, sagt er.

Hinzukommt, dass Voigtmann die Verantwortung, die ihm auch bei der Nationalmannschaft auf und neben dem Parkett übertragen wird, aktiv einfordert. „Ich möchte auf jeden Fall ein Führungsspieler sein“, sagt der Center mit einer Klarheit, die auch zu spüren ist, wenn er über seinen Führungsstil spricht. Lautstark oder gar emotional will Voigtmann nicht vorangehen. „Ich rede nicht einfach irgendwas daher, nur um was gesagt zu haben“, sagt er. Stattdessen führt er, wie er auch spielt – mit viel Ruhe, gut durchdacht und stets auch sich selbst reflektierend. „Mein Ziel ist, auf dem Feld mit fast schon kühler Art meine Ansagen zu machen, auch um den anderen Sicherheit zu geben“, erklärt Voigtmann.

Wie das aussehen kann, hat zuletzt das WM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien bewiesen. Elf Punkte trug Voigtmann zum eindrucksvollen Sieg in der EM-Generalprobe bei. Ähnlich auffällig wie etwa sein weiches Handgelenk und seine große Spielintelligenz war dabei einmal mehr die Gelassenheit, die nahezu durchgehend von Voigtmann ausgeht und die auch in das Spiel seiner Mannschaft einfließt. „Ich will meine Erfahrung einbringen und sportlich vorangehen. Das ist mein Anspruch“, sagt er.

Ungeklärte Vertragslage bei ZSKA Moskau beschäftigt den Nationalspieler

Ein Anspruch, an dem auch das komplizierte Ende seiner Zeit in Russland und die nach wie vor ungeklärte Vertragssituation mit ZSKA Moskau nichts ändert. Obwohl Voigtmann erklärt, dass ihn das Unwissen, wie und wo es ab der EM basketballerisch weitergeht, durchaus beschäftigt. „Natürlich ist das im Hinterkopf irgendwo dabei“, sagt er. Umso beeindruckender ist es, dass Voigtmann seine Führungsrolle in der deutschen Nationalmannschaft nach Monaten ohne Pflichtspiel und Mannschaftstraining so mühelos ausfüllt wie die vergangenen Jahre auch. „Manchmal lenkt so ein Basketballspiel ja auch ganz gut ab“, kommentiert er diesen Umstand mit einem Schmunzeln. Umso besser trifft es sich da, dass ihm die kommenden Wochen zahlreiche Anlässe und Gelegenheiten bieten, mit dem Kopf im Hier und Jetzt der EM zu bleiben, statt sich mit ungeklärten Vertragssituationen in Moskau zu befassen.

So werden die fünf Gruppenspiele der deutschen Auswahl gegen Frankreich, Bosnien & Herzegowina, Litauen, Slowenien und Ungarn gewohnt eng getaktet innerhalb von sieben Tagen ausgespielt. Anschließend folgt die Endrunde, die in Berlin ausgetragen wird. „Wir wollen auf jeden Fall nach Berlin. Und wenn du erst mal in der K.-o.-Phase bist, kann viel gehen“, sagt Johannes Voigtmann und lässt dabei einmal mehr auch seinen Führungsstil durchklingen. In Form einer klaren Ansage, die von ruhigem Realismus statt Überschwang geprägt ist.