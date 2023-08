Johnson und St.-Brown-Brüder: Kaderplatz bei ihren NFL-Teams

Las Vegas -Drei deutsche Football-Profis haben sich bei ihren NFL-Teams einen Kaderplatz erarbeitet. Die beiden Brüder Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) und Equanimeous St. Brown (Chicago Bears) sind ebenso im 53 Spieler umfassenden Kader ihrer Mannschaften wie Jakob Johnson (Las Vegas Raiders).

ARCHIV - Jakob Johnson von den Las Vegas Raiders (r) in Aktion. Maximilian Haupt/dpa

Nicht geschafft hat es dagegen zunächst der Reutlinger Marcel Dabo bei den Indianapolis Colts, wie aus der auf der Team-Homepage veröffentlichten Liste hervorgeht. Alle Teams mussten am Dienstag (Ortszeit) ihre Kader auf 53 Spieler reduzieren.

NFL-Saison beginnt am 7. September

Dabo kann theoretisch noch von einem anderen Team verpflichtet werden, wahrscheinlicher ist aber, dass er von den Colts zunächst einen Vertrag für den Trainingskader bekommt. Aus dem Trainingskader ist im Laufe der Saison auch eine Beförderung in den aktiven Spieltagskader möglich. Kilian Zierer (Houston Texans) und David Bada (Washington Commanders) sind verletzt und stecken in den kommenden Monaten in der Reha.

Ebenfalls in den 53er-Kader geschafft hat es Damar Hamlin bei den Buffalo Bills. Der Verteidiger hatte in der vergangenen Saison einen Herzstillstand erlitten und war ins Koma versetzt worden. In der Vorbereitung gab er sein Comeback für die Bills und ist nun als Ersatzmann von Safety Micah Hyde eingeplant.

Die NFL-Saison beginnt am 7. September mit der Partie zwischen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs und den Detroit Lions um den jüngeren der in der NFL aktiven St.-Brown-Brüder.