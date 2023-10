Johnson zu Raiders-Saisaon: „Kann alles ganz schnell gehen“

Las Vegas -NFL-Profi Jakob Johnson hat nach der enttäuschenden Niederlage gegen die Chicago Bears die Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison für die Las Vegas Raiders noch nicht aufgegeben.

„Noch ist das letzte Kapitel für die Season nicht geschrieben. Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben. Das kann alles ganz schnell gehen und wir drehen das Ganze in die andere Richtung“, sagte der Football-Profi aus Stuttgart gestern in seinem Podcast „What happens in Vegas“. „Ich weiß, dass wir eine krasse Mannschaft sein können und wir arbeiten hart daran, dass sich das Ganze am Montag auch zeigt.“

Die Raiders kassierten am Sonntag beim 12:30 bei den Chicago Bears ihre vierte Niederlage der Saison gegen eine Mannschaft, die zuvor nur eine von sechs Partien gewonnen hatte.

Am Montag trifft das Team aus der Glücksspielmetropole auf die Detroit Lions um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown, die ihrerseits beim 6:38 gegen die Baltimore Ravens am Wochenende eine herbe Klatsche kassiert hatten. „Es ist tough, wenn du so eine Mannschaft bist und dann einfach eine Woche verschläfst. Das passiert denen sicher nicht zweimal. Ich erwarte, dass die gegen uns mit ihrer Topleistung auf dem Feld stehen“, sagte Johnson über die Partie in der deutschen Nacht zu Dienstag (2.15 Uhr MESZ).